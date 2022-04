Названы любимые напитки долгожителей

Доктор медицинских наук Комова заявила, что вода и красное вино помогают дожить до 100 лет

Доктор медицинских наук Натали Комова и старшая научная сотрудница Медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дана Эллис Ханнес назвали любимые напитки долгожителей. Об этом пишет Eat This, Not This!.

По словам Комовой, чаще всего жители «голубых зон», то есть регионов мира с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше, предпочитают пить воду. Она отмечает, что вода необходима для продления жизни, так как помогает организму выводить токсины, поддерживать нормальное кровяное давление, транспортировать питательные вещества, балансировать электролиты и ускорять обмен веществ.

Комова отмечает, что жители «голубых зон», особенно в Сардинии и Икарии, не склонны лишать себя высококачественного сухого красного вина. По ее мнению, красное вино содержит большое количество ресвератрола — антиоксиданта, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов. Однако специалист предупреждает, что нельзя пить больше бокала в день.

Дана Эллис Ханнес советует обратить внимание и на черный кофе, который ежедневно употребляют многие долгожители Средиземноморья. «Кофейные зерна полны антиоксидантов, полифенолов и других веществ с противовоспалительным действием и могут быть связаны с долголетием и снижением риска хронических заболеваний», — объяснила она.

По словам Ханнес, чай также входит в повседневный рацион во многих «голубых зонах», особенно на Окинаве, жители которой могут целый день пить большую порцию зеленого чая. Икарийцы отдают предпочтение травяным чаям с розмарином, одуванчиком и диким шалфеем, а жители Сардинии — чаю из расторопши, который, как считается, очищает печень. «Зеленый чай богат катехинами и полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами и предотвращают заболевания, борясь со свободными радикалами, регулируя уровень холестерина, стабилизируя кровяное давление и усиливая деление клеток», — говорит Комова, отмечая, что все эти свойства помогают продлить жизнь.

Эксперты рекомендуют чаще пить и черный чай. Этот напиток способен снизить уровень сахара в крови, сократить риск сердечных заболеваний и инсульта, улучшить уровень холестерина и сохранить здоровье кишечника. Долгожители, как правило, пьют чай без подсластителей, а для вкуса добавляют дольку лимона или немного свежей мяты.

