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Названы главные привычки долгожителей

Эндокринолог Зухра Павлова назвала ходьбу пешком главной привычкой долгожителей

Фото: Shutterstock

Эндокринолог Зухра Павлова назвала главные привычки долгожителей. Об этом рассказывается в ее Telegram-канале.

Павлова считает, что обитатели японского острова Окинава, где особенно много долгожителей, как правило, не занимаются бегом и обходятся без изнурительных тренировок. Вместо этого они отдают предпочтение ходьбе пешком, работе по дому и саду. По мнению врача, долгожителей окружает среда, которая постоянно подталкивает их к движению.

Павлова отмечает, что долгожители всегда имеют перед собой цель и посещают религиозные службы. Жители «голубых зон», то есть регионов с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше, знают, как правильно бороться со стрессом. Они молятся, дремлют, устраивают счастливые часы. А жители Окинавы сохраняют спокойствие, уделяя несколько минут воспоминаниям о своих предках. «Стресс приводит к хроническому воспалению, связанному со всеми основными возрастными заболеваниями», — объясняет врач.

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В питании эндокринолог рекомендует, подобно жителям Окинавы, чтить правило 80 процентов. «Хара хати бу — окинавская конфуцианская мантра 2500-летней давности, произносимая перед едой, напоминает им о том, что нужно прекратить есть, когда желудок заполнен на 80 процентов. Разница в 20 процентов между отсутствием голода и чувством сытости может быть разницей между потерей веса или его набором», — утверждает Павлова.

Она отметила, что жители «голубых зон» едят меньше всего во второй половине дня или ранним вечером, а затем они не едят до конца дня. Врач рекомендует употреблять больше растительной пищи, а мясо около пяти раз в месяц. Также стоит добавить в рацион фасоль, сою и чечевицу.

По словам Павловой, у долгожителей также семья на первом месте, они преданы своим партнерам. Она рекомендует выбирать правильное окружение, которое поддерживает здоровое поведение.

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Рузанна Акмалтдинова
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