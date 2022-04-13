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Разбрасывающего листовки с фейками о ВС РФ задержала ФСБ в Крыму

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

В Крыму силовики ФСБ и МВД задержали мужчину, который расклеивал и разбрасывал листовки с фейками о ВС РФ и спецоперации на Украине. Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 31-летний житель Алушты распространял листовки разными способами — разбрасывал, кидал в почтовые ящики, расклеивал по городу. Он изготовил листовки с заведомо ложной информацией об участии российских войск на территории Украины в собственной квартире. Когда мужчина узнал, что знакомый ему силовик проходит службу на территории ведения спецоперации, то обклеил его дом листовками с порочащей информацией.

Мужчину вычислили и задержали правоохранители, в отношении него возбуждено уголовное дело «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Ранее ФСБ заявила о задержании жителя Крыма, публиковавшего экстремистские материалы в социальных сетях. Задержанный — житель поселка Раздольное. Он размещал публикации и комментарии с пропагандой запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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Леонид Микуляк
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