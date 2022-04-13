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В Крыму ФСБ задержала еще одного подозреваемого в призывах к терроризму

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух местных жителей за призывы к терроризму

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ сообщила о задержании еще одного жителя Крыма, также публиковавшего экстремистские материалы в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Второй задержанный — житель поселка Раздольное. Он размещал публикации и комментарии с пропагандой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Мужчина негативно оценивал светские формы власти и государственного устройства и выступал за построение всемирного исламского халифата.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Бахчисарая, который разместил на своей странице «ВКонтакте» записи с призывами убивать депутатов Госдумы.

В отношении злоумышленников возбуждены дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета»).

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Мария Рубникович
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