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Призывавшего к убийству депутатов Госдумы россиянина показали на видео

ФСБ показала видео задержания крымчанина, призывавшего к убийству депутатов Госдумы
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за призывы убивать депутатов Госдумы

Оперативное видео ФСБ, на котором показано задержание жителя Крыма, опубликовало издание KP.RU.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят по месту жительства подозреваемого и выводят его в наручниках.

Ранее 13 апреля ФСБ сообщила о поимке крымчанина, который публиковал в социальных сетях записи с призывами убивать депутатов Госдумы. По версии следствия, соответствующие материалы 41-летний мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте». Злоумышленника задержали в Бахчисарае.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Любовь Ширижик
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