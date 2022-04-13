Призывавшего к убийству депутатов Госдумы россиянина показали на видео

ФСБ показала видео задержания крымчанина, призывавшего к убийству депутатов Госдумы

Оперативное видео ФСБ, на котором показано задержание жителя Крыма, опубликовало издание KP.RU.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят по месту жительства подозреваемого и выводят его в наручниках.

Ранее 13 апреля ФСБ сообщила о поимке крымчанина, который публиковал в социальных сетях записи с призывами убивать депутатов Госдумы. По версии следствия, соответствующие материалы 41-летний мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте». Злоумышленника задержали в Бахчисарае.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета»).