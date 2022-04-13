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ФСБ задержала россиянина за призывы убивать депутатов Госдумы

ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего убивать депутатов Госдумы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала россиянина, который публиковал в социальных сетях записи с призывами убивать депутатов Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, соответствующие материалы 41-летний мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте». Злоумышленника задержали в Бахчисарае.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали уроженца Волгограда, намеревавшегося отправиться наемником на Украину. Он приобрел военное обмундирование и по совету знакомого уехал в Варшаву, где обратился в белорусский оппозиционный центр. В лагере беженцев на польско-украинской границе молодой человек искал выходы на боевиков националистического батальона «Азов».

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Мария Рубникович
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