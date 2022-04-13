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Суд арестовал пойманного ФСБ россиянина за намерение воевать за Украину

ФСБ задержала собиравшегося отправиться наемником на Украину россиянина

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Волгограда, намеревавшегося отправиться наемником на Украину. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Молодой человек в прошлом три года отслужил во Французском иностранном легионе, там он обучился на оператора-наводчика. Он обратился в посольство Украины в Париже, где проходит сбор документов и оформление в состав Интернационального легиона обороны Украины. Однако россиянин получил отказ из-за своего гражданства.

Тогда он приобрел военное обмундирование и по совету знакомого уехал в Варшаву, где обратился в белорусский оппозиционный центр. В лагере беженцев на польско-украинской границе молодой человек искал выходы на боевиков националистического батальона «Азов».

После безуспешных попыток устроиться наемником он вернулся в Россию через Эстонию. Его сняли с поезда, следовавшего в Волгоград, сотрудники ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Молодой человек полностью признал свою вину. Он арестован по решению Лефортовского суда Москвы.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 11 апреля глава государства сообщил, что сроки завершения операции зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что ее основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

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Любовь Ширижик
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