Суд арестовал пойманного ФСБ россиянина за намерение воевать за Украину

ФСБ задержала собиравшегося отправиться наемником на Украину россиянина

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Волгограда, намеревавшегося отправиться наемником на Украину. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Молодой человек в прошлом три года отслужил во Французском иностранном легионе, там он обучился на оператора-наводчика. Он обратился в посольство Украины в Париже, где проходит сбор документов и оформление в состав Интернационального легиона обороны Украины. Однако россиянин получил отказ из-за своего гражданства.

Тогда он приобрел военное обмундирование и по совету знакомого уехал в Варшаву, где обратился в белорусский оппозиционный центр. В лагере беженцев на польско-украинской границе молодой человек искал выходы на боевиков националистического батальона «Азов».

После безуспешных попыток устроиться наемником он вернулся в Россию через Эстонию. Его сняли с поезда, следовавшего в Волгоград, сотрудники ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Молодой человек полностью признал свою вину. Он арестован по решению Лефортовского суда Москвы.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 11 апреля глава государства сообщил, что сроки завершения операции зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что ее основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.