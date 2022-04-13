Любимова заявила о невозможности отмены российской культуры за рубежом

Глава Минкульта Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна

Глава Минкульта Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, российская культура будет сохранена «бережно и трепетно». «А потом, я надеюсь, мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим», — сказала она.

Любимова отметила, что некоторые зарубежные специалисты остаются работать в России. «Несмотря на колоссальное давление, им хочется работать с нами», — подчеркнула она.

Ранее Любимова рассказала, когда музейные экспонаты, в данный момент находящиеся на границе Финляндии, вернутся в Россию. По ее словам, Минкультуры уже занялось организацией возврата коллекции, а потому музейные экспонаты появятся в России в конце этой недели. «Мы благодарим коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями», — отметила она.

