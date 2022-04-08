Любимова назвала дату возвращения музейных экспонатов в Россию

Глава Минкультуры Любимова: музейные экспонаты вернутся в Россию до конца недели

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, когда музейные экспонаты, в данный момент находящиеся на границе Финляндии, вернутся в Россию. Об этом государственный деятель сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Любимовой, Минкультуры уже занялось организацией возврата коллекции, а потому музейные экспонаты появятся в России в конце этой недели. «Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями», — написала Любимова.

Транспортировка коллекций на территорию России, по словам министра, осуществится благодаря решению Еврокомиссии о том, что музейные экспонаты не попадают под санкционный перечень. Об этом стало известно от полученного Минкультурой заявления от Еврокомиссии: «Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией».

Ранее МИД России вызвал посла Финляндии из-за задержания российских картин на финской границе.