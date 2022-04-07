МИД России вызвал посла Финляндии из-за задержания российских картин

МИД России выразил протест послу Финляндии Хелантеря из-за задержания картин музеев России

В МИД России вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему выразили протест из-за задержания картин российских музеев на границе между странами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России. Подчеркнули, что происходящее нельзя назвать иначе как правовой беспредел. Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций», — отметили в МИД.

4 апреля на российско-финской границе были задержаны несколько транспортных средств с товарами для России, попадающими под санкции ЕС. По информации ряда СМИ, в грузовиках находилось более чем 200 произведений искусства, которые участвовали в выставке в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».