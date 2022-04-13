В России впервые запустят чартеры на Камчатку

В России в июне впервые запустят чартерные рейсы в Петропавловск-Камчатский

В июне в России впервые запустят чартерные рейсы на Камчатку. Об этом глава региона Владимир Солодов сообщил в своем Telegram-канале.

Так, с 18 июня по 24 сентября самолеты будут летать по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский каждую пятницу, из Владивостока — один раз в десять дней.

Солодов отметил, что туристов, отправляющихся в путешествие на Камчатку, ждут горячие источники, десятки спящих и действующих вулканов, серфинг на вулканических пляжах, бурые медведи, нерпы и косатки, а также огромные крабы и красная икра.

Ранее сообщалось, что научные сотрудники, ведущие геологическую разведку недалеко от устья реки Шаманка в Камчатском крае, нашли позвонки мегалодона. Отмечается, что палеонтологи обнаружили скелетные останки доисторического морского хищника на берегу Охотского моря.