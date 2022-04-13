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Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов

Bloomberg: остров Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму 7 млрд долларов

Фото: Reuters

Более 7 миллиардов долларов активов, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, были заморожены властями налоговой гавани острова Джерси, сообщает Bloomberg.

Королевский суд Джерси вынес постановление о замораживании активов, в то же время полиция выдала ордер на обыск в помещениях, «предположительно связанных» с Абрамовичем.

Джерси — самый крупный среди Нормандских островов, самоуправляемое владение британской короны. Является популярной среди инвесторов со всего мира налоговой гаванью.

В марте Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов. Их активы на территории страны заморозили, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства.

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Алина Гончарова
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