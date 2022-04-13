Голландию призвали рискнуть для отказа от российского газа

Оператор ГТС Нидерландов призвал правительство не закрывать месторождение в Гронингене

Оператор газотранспортной сети Нидерландов Gasunie призвал правительство не закрывать гигантское месторождение газа в Гронингене на фоне повышенных геополитических рисков и зависимости от российских энергоресурсов. Третье по величине месторождение в мире планировали закрыть уже в октябре 2023 года из-за риска землетрясений, связанных с добычей газа. Об этом сообщает Bloomberg

Голландское правительство ранее заявило, что увеличит добычу газа до 4,5 миллиарда кубометров в год, хотя месторождение все равно придется закрыть в следующем году из-за сейсмических рисков. Кабинет министров отдает первостепенное значение безопасности жителей города и отмечает, что добывать газ в Гронингене небезопасно.

Руководители Gasunie негодуют, потому что решение прекратить добычу газа будет политическим и закрывать месторождение до согласования новых способов получения газа рискованно. Как заявил глава компании, было бы иллюзией считать, что после начала зимы у Европы будет достаточно альтернатив, чтобы полностью отказаться от российского газа.

Голландская компания посоветовала правительству оставить производственные мощности Гронингена на максимуме в качестве резерва вопреки геологическим рискам и увеличить объем запасов в газохранилищах на случай дефицита газа из России. Он также порекомендовал снизить потребление топлива и построить дополнительные плавучие регазификационные терминалы сжиженного природного газа.

Европа ощутила последствия нехватки газа и столкнулась с энергокризисом еще до начала российской спецоперации на Украине. В настоящее время ЕС стремится сократить зависимость от поставок российского газа почти на две трети, пополняя истощенные хранилища и увеличивая импорт сжиженного природного газа.