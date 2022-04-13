Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Голландию призвали рискнуть для отказа от российского газа

Оператор ГТС Нидерландов призвал правительство не закрывать месторождение в Гронингене

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Оператор газотранспортной сети Нидерландов Gasunie призвал правительство не закрывать гигантское месторождение газа в Гронингене на фоне повышенных геополитических рисков и зависимости от российских энергоресурсов. Третье по величине месторождение в мире планировали закрыть уже в октябре 2023 года из-за риска землетрясений, связанных с добычей газа. Об этом сообщает Bloomberg

Голландское правительство ранее заявило, что увеличит добычу газа до 4,5 миллиарда кубометров в год, хотя месторождение все равно придется закрыть в следующем году из-за сейсмических рисков. Кабинет министров отдает первостепенное значение безопасности жителей города и отмечает, что добывать газ в Гронингене небезопасно.

Руководители Gasunie негодуют, потому что решение прекратить добычу газа будет политическим и закрывать месторождение до согласования новых способов получения газа рискованно. Как заявил глава компании, было бы иллюзией считать, что после начала зимы у Европы будет достаточно альтернатив, чтобы полностью отказаться от российского газа.

Котировки TTF1! от TradingView

Голландская компания посоветовала правительству оставить производственные мощности Гронингена на максимуме в качестве резерва вопреки геологическим рискам и увеличить объем запасов в газохранилищах на случай дефицита газа из России. Он также порекомендовал снизить потребление топлива и построить дополнительные плавучие регазификационные терминалы сжиженного природного газа.

Европа ощутила последствия нехватки газа и столкнулась с энергокризисом еще до начала российской спецоперации на Украине. В настоящее время ЕС стремится сократить зависимость от поставок российского газа почти на две трети, пополняя истощенные хранилища и увеличивая импорт сжиженного природного газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Жена Медведчука обратилась к Зеленскому
Ученые объяснили взаимосвязь аллергии и повышенного артериального давления
Российский миллиардер посоветовал россиянам срочно покупать товары одного вида
Экономист высказался о судьбе российской экономики в «изолированном формате»
США предрекли использование Россией и Китаем ресурсов Луны
Разъяренный дельфин попытался утопить женщину на глазах у детей и попал на видео
Захарова обвинила власти Украины в подготовке провокаций
В Совфеде раскритиковали приглашение Шольца в Киев
Жена Медведчука попросила помощи у Эрдогана в освобождении ее мужа
Бывший работник семьи Кардашьян пожаловалась на нехватку денег на еду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.