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Российский миллиардер посоветовал россиянам срочно покупать товары одного вида

Предприниматель Рыбаков призвал россиян закупаться стройматериалами

Фото: Markus Winkler / Unsplash

Российский предприниматель Игорь Рыбаков считает, что россиянам стоит срочно закупиться стройматериалами. К лету цена товаров этого вида значительно вырастет, возможен их дефицит, заявил он в ролике, опубликованном на собственном YouTube-канале.

«Если вы дачу собрались строить летом, будет проблема со стройматериалами, поэтому закупайте сейчас унитазов впрок, — посоветовал миллиардер. — Иначе они не то, что подорожают к лету, их просто не будет».

Рыбаков также призвал граждан не рассчитывать на приумножение средств за счет их размещения на банковских депозитах. Доходность вкладов за три месяца составит около 6 процентов, а «цены к лету на стройматериалы вырастут на 50 процентов», указал предприниматель.

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Ранее стало известно, что за месяц (с 24 февраля) расходы на строительные материалы в России увеличились в среднем на 50 процентов, а себестоимость строительства — на 30 процентов. Эксперты сообщили, что на рынке стройматериалов начались спекуляции, и поэтому ожидается дальнейшее увеличение цен на некоторые позиции минимум на 20 процентов.

Нина Ташевская
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