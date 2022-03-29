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Оценены масштабы роста цен на стройматериалы в России

Расходы на строительные материалы в России за месяц выросли в среднем на 50 процентов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За прошедший месяц, с 24 февраля 2022-го, расходы на строительные материалы в России увеличились в среднем на 50 процентов, а себестоимость строительства — на 30 процентов. Масштабы роста цен на стройматериалы оценили аналитики компании «СтройКрафт» (соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают эксперты компании, на рынке стройматериалов начались спекуляции, и поэтому ожидается дальнейшеее увеличение цен на некоторые позиции минимум на 20 процентов. «За последний месяц цены на расходные материалы выросли до 120 процентов, на инженерные — до двух раз, на изоляционные — в среднем на 50 процентов, на отделочные материалы — в среднем на 120 процентов», — указывают специалисты. При этом, по их наблюдениям, «более-менее стабильными» остаются цены на основные строительные материалы.

Раньше при строительстве жилого комплекса себестоимость квадратного метра составляла около 60 тысяч рублей за метр, а теперь — 80 тысяч. В комфорт-классе стоимость метра возросла с 80 тысяч до 100 тысяч рублей, подсчитали в компании.

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«Сейчас важно, чтобы власть оказала помощь застройщикам, предоставила дешевые кредиты на ипотеку, покупку земли, проектное финансирование, быстро согласовывать все документы, самим выкупать квартиры под свои нужды. В противном случае отрасль фактически встанет», — предупредили эксперты.

Ранее в Минстрое сообщили о снижении стоимости стройматериалов. Глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что «везде идет снижение». Падение цен фиксируется практически ежедневно, подчеркнул он.

Нина Ташевская
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