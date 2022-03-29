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В Минстрое сообщили о снижении стоимости стройматериалов

Глава Минстроя Файзуллин сообщил, что стоимость стройматериалов в России снизилась

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил о снижении стоимости стройматериалов в стране. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Файзуллин, вслед за металлом цены падают и на другие позиции. «Везде идет снижение», — констатировал он. В частности, это подтверждается данными в ГИС ФЦС. Глава Минстроя уточнил, что там падение цен фиксируется практически ежедневно. В среднем стоимость стройматериалов снизилась примерно на девять процентов.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что разрыв логистических цепочек из-за действий России на территории Украины привел к перебоям в поставках стройматериалов и их резкому подорожанию. Так, 40 процентов застройщиков были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости.

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Марина Совина
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