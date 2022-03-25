Строительство столкнулось с кризисом из-за перебоев с поставками

«Ъ»: 40 процентов застройщиков остановили строительство отдельных объектов недвижимости

Разрыв логистических цепочек из-за действий России на территории Украины привел к перебоям в поставках стройматериалов и их резкому подорожанию. Так, 40 процентов застройщиков были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, сообщает «Коммерсантъ».

Еще 29 процентов пока не столкнулись с кризисом поставок, но уже отложили недавно начатые стройки и перенаправили ресурсы на завершение почти готовых объектов. За месяц некоторые стройматериалы подорожали в среднем на 80 процентов, иные позиции поднялись в цене в два раза. Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев заявил, что увеличение стоимости связано не только с курсом валюты, но и с дефицитом стройматериалов.

Некоторые компании уже подтвердили приостановку проектов. В частности, Acons Group и «Эспро Девелопмент» заморозили строительство некоторых объектов. Плиев подчеркнул, что почти все застройщики меняют согласованные проектные решения по части отделочных материалов и оборудования, так как раньше эти ресурсы импортировались из Европы.

Вице-премьер Марат Хаснуллин еще 1 марта предупредил, что поставок из Европы в ближайшее время ждать не стоит, и предложил компаниям заключать контракты с азиатскими странами. Однако застройщики сообщают, что китайские партнеры не спешат замещать конкурентов. «Они ссылаются на то, что из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена», — объяснили девелоперы.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сообщили, что объем строительства коммерческой недвижимости замедлится — в этом сегменте сокращение может составить 40 процентов, в то время как госстроек станет, наоборот, больше. В индустриальном сегменте падение объемов может достичь 50 процентов. Объем запуска жилых проектов в 2022 году снизится минимум на 20 процентов.

Ранее в марте глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что жилищное строительство является одним из локомотивов развития экономики России. Он также рассказал, что развитие ипотеки и строительства даст гражданам возможность улучшить жилищные условия.