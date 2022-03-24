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Мутко назвал локомотив экономики России

Виталий Мутко назвал жилищное строительство локомотивом экономики России
Виталий Мутко

Виталий Мутко. Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко поддержал госсубсидирование ипотечного рынка и назвал жилищное строительство одним из локомотивов развития экономики России. Своим мнением политик поделился с журналистами, сообщает ТАСС.

Мутко подчеркнул, что развитие ипотеки и строительство жилья дают гражданам возможность улучшить жилищные условия — таким образом они могут судить о качестве своей жизни. С увеличением лимита оформить жилье по программе льготной ипотеки смогут жители по всей стране, добавил он.

Политик отметил, что возведение жилья будет способствовать развитию экономики. «Ведь жилищное строительство не только имеет низкую зависимость от импорта, но и является одним из локомотивов экономики, который обеспечивает занятость миллионов людей, формирует спрос на услуги и товары смежных отраслей — от производства мебели до металлургии», — объяснил Мутко.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке с 7 процентов до 12 процентов годовых на квартиры в новостройках. Правительство также предложило увеличить предельный размер кредита — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 миллионов рублей и до 6 миллионов для остальных регионов.

Нина Ташевская
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