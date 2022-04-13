В Крыму в 2022 году откроют семь новых отелей

Минтуризма Крыма: а 2022 году в республике откроют семь новых отелей и две гостиницы

В Крыму на 2022 год запланировано открытие семи новых отелей на 420 номеров и двух больших гостиниц на 3,5 тысячи номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтуризма республики.

Уточняется, что строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов позволит не только создать дополнительные места для круглогодичного отдыха туристов, но и организовать около двух тысяч рабочих мест.

В настоящее время проекты направлены на согласование в федеральное правительство для участия в программе льготного кредитования по ставке от трех до пяти процентов годовых.

Ранее в апреле сообщалось, что на востоке Крыма для путешественников открылись два природных заповедника Казантипский и Опукский. Посещение заказников возможно как в группе, так и самостоятельно. Стоимость билета составляет 150 рублей, с экскурсоводом — 250 рублей с человека.