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Мир призвали к срочной борьбе с угрозой голода

Руководители Всемирного банка, МВФ и ВТО призвали к борьбе с угрозой голода

Фото: Anne Mimault / Reuters

Руководство Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали страны мира к срочным мерам, которые помогут бороться с угрозой голода, возникшей на фоне серьезных мировых кризисов. Совместное заявление опубликовано на сайте МВФ.

Главы организаций подчеркнули, что, помимо событий, связанных с российской операцией на Украине, люди в разных странах по-прежнему сталкиваются с пандемией COVID-19, продолжающейся уже третий год, а также с изменением климата. «Резко растущие цены на основные продукты и дефицит оказывают давление на семьи по всему миру, толкая в нищету миллионы человек», — говорится в заявлении.

Самая серьезная опасность грозит беднейшим странам, тем, кто серьезно зависит от импорта еды, однако уязвимыми все больше становятся и страны со средним доходом. По оценкам Всемирного банка, повышение продовольственной инфляции на один процентный пункт на глобальном уровне увеличивает число людей, живущих за чертой бедности, на 10 миллионов человек.

Руководители МВФ, ВТО, ВПП ООН и ВБ также призвали страны придерживаться открытости в торговле и избегать запретов на экспорт продовольствия и удобрений, которые усугубят проблемы самых уязвимых категорий населения.

Ранее в апреле глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире на фоне снижения продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине.

По индексу ФАО в марте мировые цены на продовольствие выросли сразу на 12,6 процента до рекордных показателей. Столь быстрое подорожание основных продуктов питания, таких как пшеница и растительные масла, приводит к резкому увеличению расходов потребителей по всему миру. В особенности кризис губителен для самых бедных слоев населения.

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Платон Щукин
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