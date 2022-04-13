Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет снизить калорийность рациона

Роспотребнадзор посоветовал пожилым людям питаться дробно и есть меньше сахара и соли

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, как правильно питаться в пожилом возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно списку рекомендаций по питанию, который составили специалисты Роспотребнадзора, россиянам старше 60 лет надо соблюдать ряд простых правил, чтобы сохранить здоровье. Пожилых людей призвали снизить калорийность ежедневного рациона, для этого стоит есть меньше сахара, соли и жиров животного происхождения. Суточная калорийность для женщин, согласно рекомендациям, должна составлять не более 2000 килокалорий, а для мужчин — не более 2,3 тысячи килокалорий. При этом рацион должен содержать достаточно клетчатки (не менее 25-30 граммов), а также продуктов, богатых ценными аминокислотами, растительными жирами, кальцием, калием, железом, магнием и другими важными микронутриентами

Также эксперты ведомства посоветовали пожилым людям питаться дробно и небольшими порциями. Между приемами пищи не должно быть больших перерывов. При наличии хронических заболеваний в стадии ремиссии или обострения стоит придерживаться диеты, предписанной врачом.

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