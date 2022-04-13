Канцерогенность пальмового масла вызвала сомнения у диетолога

Диетолог Денисова: антиоксиданты в составе пальмового масла защищают от развития рака

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова решила развеять популярный миф о пальмовом масле. С ней пообщались корреспонденты агентства городских новостей «Москва».

Канцерогенность пальмового масла вызвала у нее сомнения. По словам специалиста, антиоксиданты, содержащиеся помимо прочего в составе пальмового масла, защищают от развития некоторых видов рака, диабета второго типа, сердечно-сосудистых и других алиментарно-зависимых заболеваний.

Врач уточнила, что в этом продукте содержится меньше насыщенных жирных кислот, чем в сливочном масле. Также в нем присутствуют витамины А (каротиноиды), Е (токоферолы и токотриенолы) и кофермент Q10, поэтому оно, скорее, не провоцирует, а уменьшает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний.

«В пальмовом масле отсутствует холестерин, но есть конкурентный фитостерин, что является хорошей профилактикой развития атеросклероза. Также в пальмовом масле гораздо меньше трансжиров, чем в сливочном. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и, благодаря использованию пальмового масла, можно уменьшить потребление трансжиров», — уточнила Денисова.

Также эксперт отметила, что пальмовое масло добавляют в молочную продукцию в качестве заменителя животных жиров, а также в кондитерские изделия. И это, по словам врача, не настолько опасно, как многие привыкли думать. Денисова подчеркнула, что в молочной продукции с добавлением пальмового масла гораздо меньше холестерина, поэтому ее можно рекомендовать людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем, кто хочет похудеть, Денисова рекомендует обращать внимание не на заменитель молочного жира в составе продукта, а на его процентное содержание.

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