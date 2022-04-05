Кардиолог назвал шесть убивающих сердце утренних привычек

Кардиолог Александр Казаченко назвал резкий подъем одной из причин болезней сердца

Врач-кардиолог, сомнолог Александр Казаченко предостерег россиян от некоторых утренних ритуалов, которые могут существенно навредить организму. О шести «убивающих» сердце утренних привычках кардиолог подробно рассказал изданию «Доктор Питер».

«К сожалению, большинство из нас являются рабами своих привычек, даже не задумываясь, насколько они полезны или действенны. Поэтому необходимо регулярно проводить "ревизию" и избавляться от тех привычных действий, которые не работают или наносят вред», — призвал Казаченко. Кардиолог назвал одной из причин болезней сердца неумение правильно начинать утро. Так, по словам доктора, наибольший вред организму наносит резкий подъем. Лучше отказаться от этой привычки и дать возможность организму проснуться и перестроиться.

Еще одним испытанием для сердца и организма, как утверждает Казаченко, может быть утренняя зарядка. В самой по себе физической активности нет ничего плохого, однако врач-кардиолог рекомендует постепенно вводить спорт в свою жизнь. Для неподготовленного и непроснувшегося организма слишком интенсивные упражнения чреваты травмами или сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. Аналогичные проблемы, по словам эксперта, может вызвать обливание холодной водой по утрам. Особенно опасно это для тех, кто страдает от повышенного артериального давления и проблем с сосудами.

Отказ от завтрака, как бы странно это ни звучало, грозит набором лишних килограммов, а избыточный вес, напоминает кардиолог, может спровоцировать скачки давления, развитие сахарного диабета, инсульта или инфаркта. Изучение новостной повестки дня тоже лучше отложить на более подходящее время. По словам Казаченко, потребление негативной информации сразу же после пробуждения может привести к стрессу, излишней эмоциональности и ухудшению самочувствия.

Регулярное выключение будильника в надежде «отвоевать» себе еще несколько драгоценных минут также ни к чему хорошему не приведет, уверяет доктор. Так называемый отсроченный подъем может свидетельствовать о хроническом недосыпе, снижении продуктивности и плохом самочувствии. Это может не только нанести урон всему организму, но и существенно укоротить жизнь.

Ранее известный академик, врач-кардиолог Лео Бокерия раскрыл секрет хорошего самочувствия и долголетия. По его словам, чтобы сохранить сердце здоровым и прожить долгую и счастливую жизнь, необходимо регулярно проходить не менее 10 тысяч шагов.