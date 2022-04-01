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Кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия

Академик Лео Бокерия заявил, что регулярная ходьба поможет предотвратить болезни сердца

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Академик и кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия, и он, по словам врача, кроется не в употреблении лекарств или биодобавок. В интервью изданию kp.ru он рассказал, как предотвратить болезни сердца и прочие проблемы: достаточно, не засиживаться на одном месте, а регулярно проходить около 10 тысяч шагов.

«Ходьба — один из самых доступных, дешевых и безопасных методов профилактики различных заболеваний. Это помогает поддерживать оптимальный двигательный режим человека и качество его жизни», — заявил Бокерия.

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При этом, по его словам, вовсе необязательно двигаться в быстром режиме и пытаться за кем-то угнаться. Чтобы не подвергать организм стрессу, необходимо ходить в свое удовольствие, предварительно выбрав оптимальный темп и пульсометр, который поможет контролировать пульс и общее самочувствие.

По различным подсчетам, от нехватки движений ежегодно в мире умирает около миллиона человек. Согласно рекомендациям ВОЗ, отказ от сидячего образа жизни и 300 минут физических упражнений в неделю помогут справиться с гиподинамией и сохранить здоровье.

Ранее сообщалось о неочевидных симптомах болезней сердца, требующих незамедлительного обращения к врачу. Среди необычной симптоматики, указывающей на развивающийся недуг, может быть кашель, ком в горле и расстройство желудка.

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Юлия Кальницкая
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