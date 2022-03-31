Россиянам назвали девять неочевидных симптомов болезней сердца

«Доктор Питер»: кашель и расстройство желудка могут быть симптомами болезней сердца

Кашель, расстройство желудка и другие неочевидные признаки могут предупреждать о сердечном приступе и болезнях сердца. О девяти неочевидных симптомах, после которых стоит обратиться к врачу, пишет издание «Доктор Питер».

Причиной кома в горле может служить ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту. Если чувство сдавливания возникает во время физических нагрузок и проходит при отдыхе, то необходимо обратиться к кардиологу. Храп и бессонницу также связывают с болезнями сердца. Проблемы со сном могут предупреждать о сердечно-сосудистых заболеваниях. Издание отмечает, что у храпящих людей риск инфаркта выше, чем у курильщиков.

Одышка, возникающая в спокойном состоянии, во сне или при малой физической нагрузке, может указывать на развивающуюся болезнь сердца. Ученые выяснили, что часто этот симптом появляется раньше боли в груди.

Если сердце плохо перекачивает кровь, то в головном мозге ухудшается кровообращение. Это приводит к головокружению, слабости и обмороку. Также о проблемах с основной функцией сердца предупреждает отек ног. Он возникает, если кровь застаивается в сосудах.

Потливость в состоянии покоя часто сигнализирует о стенокардии. Если она сопровождается сдавливанием в груди и болями в левой руке, шее и челюсти, то это может быть признаком сердечного приступа, предупреждают врачи.

В 2014-м European Heart Journal опубликовал исследование, которое доказало связь расстройства кишечника с ишемической болезнью сердца. Ученые выяснили, что бактерии из тонкой кишки могут всасываться в кровоток, увеличивая вероятность развития атеросклероза и сердечной недостаточности. Другой неочевидный симптом сердечной недостаточности, который многие связывают с вирусными инфекциями, — постоянный кашель. Он может возникать из-за скопления жидкости в легких, что говорит о сердечной недостаточности.

Ранее медики назвали необычные симптомы рака. Об онкологическом заболевании может сигнализировать зудящее веко. Среди других симптомов называются вспышки света, волнистые линии перед глазами и проблемы со зрением. Помимо этого, признаком рака могут быть постоянно заложенные уши, рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш. По его словам, опухоли в области шеи могут дать осложнения на любую часть тела.