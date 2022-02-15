Назван необычный симптом рака

Врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш назвал необычный симптом рака. Об этом сообщает Express.

По его словам, злокачественные опухоли в области шеи могут дать осложнение на любую часть тела. Он добавил, что опухоли в районе головы становятся все более распространенными, однако информации о них пока что мало. Он отметил, что согласно некоторым данным, этот вид онкологических заболеваний развивается из-за вируса папилломы человека.

Кубеш сообщил, что опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, однако иногда наблюдаются необычные проявления. «Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — отметил он.

Специалист добавил, что признаками онкологического заболевания также могут быть отечность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. Кубеш добавил, что это неспецифические симптомы рака, поэтому люди часто не придают им значения.

Ранее медики назвали симптомы рака кожи, которые можно обнаружить благодаря их проявлению на лице, шее или ушах. Они представляют собой жемчужно-белые наросты.

