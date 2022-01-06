Названы проявляющиеся на шее, лице и ушах симптомы рака

Медики назвали симптомы рака кожи, которые можно обнаружить благодаря их проявлению на лице, шее или ушах. Они представляют собой жемчужно-белые наросты, сообщает издание Express.

Данный симптом является проявлением самой распространенной формы рака кожи — базальноклеточной карциномы. Однако, у нее же имеется один из самых простых способов лечения. Отмечается, что она распространяется достаточно медленно, в связи с чем чаще всего встречается именно у взрослых.

Специалисты американской организации WebDM рассказали, что базальноклеточные опухоли могут принимать разные формы, включая жемчужно-белую или восковую шишку, зачастую с видимыми кровеносными сосудами на ушах, шее или лице. В некоторых случаях они могут проявляться в виде слегка полупрозрачных шишек или красных чешуйчатых пятен на коже. Шишка со временем становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву. Помимо этого, на коже могут возникнуть рубцы или зуд.

Также эксперты предупредили, что существует небольшой риск того, что плоскоклеточный рак распространится на другие части тела. Обычно он оказывается в лимфатических узлах. Вероятность этого составляет около пяти процентов, а новообразования обычно появляются на участках кожи, которые подвержены воздействию солнца.

Ранее стало известно, что информации о том, что существует связь между коронавирусной инфекцией и возникновением злокачественных новообразований, нет. При этом на фоне пандемии стали чаще фиксировать рак легких, так как больше людей обследуют органы дыхания. Об этом сообщил директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди