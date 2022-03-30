Назван необычный симптом рака

Медики сообщили, что зудящее веко может быть симптомом онкологического заболевания

Зудящее веко может быть симптомом онкологического заболевания. Необычный симптом рака назвали медики, пишет Express.

По словам специалистов, меланома глаза возникает из-за аномального роста клеток. Отмечается, что некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Исследователи подчеркнули, меланома этой части тела является довольно редким недугом.

Среди других симптомов заболевания — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента также может быть припухлость на веке.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали способ определения рака поджелудочной железы с высокой точностью. Платформенная технология под названием «ди-электрофорез высокой проводимости» позволяет выявить рак первой стадии в 95 процентах случаев. Специалисты уже провели клинические испытание на 139 больных раком первой и второй стадии.