Назван необычный симптом рака
Зудящее веко может быть симптомом онкологического заболевания. Необычный симптом рака назвали медики, пишет Express.
По словам специалистов, меланома глаза возникает из-за аномального роста клеток. Отмечается, что некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Исследователи подчеркнули, меланома этой части тела является довольно редким недугом.
Среди других симптомов заболевания — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента также может быть припухлость на веке.
Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали способ определения рака поджелудочной железы с высокой точностью. Платформенная технология под названием «ди-электрофорез высокой проводимости» позволяет выявить рак первой стадии в 95 процентах случаев. Специалисты уже провели клинические испытание на 139 больных раком первой и второй стадии.