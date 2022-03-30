Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван необычный симптом рака

Медики сообщили, что зудящее веко может быть симптомом онкологического заболевания

Фото: Pixabay

Зудящее веко может быть симптомом онкологического заболевания. Необычный симптом рака назвали медики, пишет Express.

По словам специалистов, меланома глаза возникает из-за аномального роста клеток. Отмечается, что некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Исследователи подчеркнули, меланома этой части тела является довольно редким недугом.

Среди других симптомов заболевания — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента также может быть припухлость на веке.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали способ определения рака поджелудочной железы с высокой точностью. Платформенная технология под названием «ди-электрофорез высокой проводимости» позволяет выявить рак первой стадии в 95 процентах случаев. Специалисты уже провели клинические испытание на 139 больных раком первой и второй стадии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Путин исключил сотрудников институтов РАН из научного совета при Совбезе
Экономист объяснил продажу российской нефти по дисконту
Россия призвала США к неполитизированному диалогу по ядерной безопасности
Американское издание предрекло конец гегемонии США
Российский посол отверг угрозу ядерной безопасности из-за действий на Украине
Ученые научились управлять бактериями с помощью звука
В односторонних санкциях усмотрели новые гуманитарные проблемы
Россияне вспомнили вкус советского пива
Назван необычный симптом рака
Мужчина тайно снимал девушку на камеру в спортзале и сам попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.