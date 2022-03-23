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Создан способ определения рака с высокой точностью

Ученые из США создали способ выявления рака поджелудочной железы с 95 процентной точностью

Фото: Vannessa Jimenez / Reuters

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали способ определения рака поджелудочной железы с высокой точностью. Выводы работы опубликованы в Nature Communications.

Платформенная технология под названием «ди-электрофорез высокой проводимости» позволяет выявить рак первой стадии в 95 процентах случаев. Специалисты уже провели клинические испытание на 139 больных раком первой и второй стадии.

Метод основан на обнаружении внеклеточных везикул, которые содержат опухолевые клетки. Затем искусственный интеллект анализирует белки и прогнозирует вероятность возникновения злокачественного новообразования.

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Елена Апазиди
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