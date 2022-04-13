Названа дата начала летнего сезона курорте «Роза Хутор»

Горный курорт «Роза Хутор» откроет летний сезон 29 апреля

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи назвал дату открытия летнего сезона в этом году — он начнется 29 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, зимний сезон завершится 22 апреля, в течение недели основные подъемники будут закрыты на плановую профилактику. Речь идет о канатных дорогах «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», которые ведут на самую высокую смотровую площадку Сочи высотой 2,3 тысячи метров.

В период профилактических работ туристам предлагают посетить Горный парк, где на высоте 1,6 тысячи метров откроется выставка горной техники. Путешественникам расскажут о том, какие машины и оборудование используют службы «Роза Хутор» для подготовки горнолыжных трасс в зимний сезон.

«Подготовка к каждому дню катания происходит ночью. Пока наши гости спят, для них продолжают трудиться оснежители, растракисты, канатчики, синоптики, лавинщики и так далее», — уточнил заместитель генерального директора курорта Сергей Чернов.

Ранее сообщалось, что с 1 по 4 мая на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль бега Rosa Run. В этом году тематикой мероприятия стали строчки из песни «Музыка нас связала» группы «Мираж» — каждый день участники будут проходить беговые дистанции под треки разных музыкальных стилей.