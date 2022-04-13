Желанию Ле Пен сократить участие Франции в НАТО нашли объяснение

Политтехнолог Баширов допустил, что Ле Пен хотела бы создать европейскую армию

Франция уже давно заявляла о возможном выходе из НАТО и создании собственной общеевропейской армии взамен альянса, давно действующего не только в оборонительных форматах, сказал «Ленте.ру» политтехнолог Марат Баширов. Он добавил, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не говорит о необходимости уничтожить любые союзы, а только о том, что они должны быть очерчены Европой и не предполагать участия США.

Франция покинет объединенное командование альянса НАТО при условии победы кандидата от консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. О планах в случае избрания на пост президента республики заявила сама Ле Пен.

Альтернативный союз

«О выходе Франции из НАТО заявлял еще экс-президент страны Николя Саркози, — вспомнил политтехнолог. — Речь шла о том, что, возможно, Европе нужно не участие в структуре НАТО, а собственная армия, потому что альянс все-таки далеко не всегда действовал в оборонительных форматах. Вместо этого он принимал участие в боевых операциях в Югославии, бомбил Сербию, участвовал в военных действиях в Ираке и Афганистане. Франция же всегда считала, что армия должна носить оборонительный характер. НАТО же действует далеко за пределами ЕС».

Баширов напомнил, что сейчас активно ведутся разговоры о размещении баз НАТО в Юго-Восточной Азии, с тем чтобы втянуть союзников в скрытое противостояние с Китаем, претендующим на Тайвань, что также вызывает вопросы у многих европейцев.

«Также выход из НАТО существенно снизил бы расходы государства, потому что во многом альянс финансируется именно на бюджетные деньги, — добавил Баширов. — Кроме того, у Франции есть свой ВПК, страна хотела бы больше продавать свое оружие, в том числе и финансируя и вооружая армию. Так что Ле Пен не говорит о том, что надо убрать военные союзы в принципе. Только о том, что они должны быть очерчены Европой и не предполагать участия США».

Политтехнолог добавил, что армия Франции является достаточно сильной и без участия НАТО: у страны есть собственный военно-морской флот, ядерное оружие, что дает возможность самостоятельно обеспечивать безопасность, причем не только себе, но и партнерам, например, в Африке.

Ранее кандидат в президенты и оппонент действующего президента Эммануэля Макрона опровергла наличие у нее секретного плана по выходу страны из состава ЕС в случае победы на выборах.

