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Ле Пен опровергла наличие секретного плана по выходу Франции из ЕС

Ле Пен заявила об отсутствии секретного плана по выходу Франции из состава Евросоюза

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Кандидат в президенты Франции от консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен опровергла наличие у нее секретного плана по выходу страны из состава Евросоюза в случае победы на выборах. Об этом она заявила в интервью радиостанции France Inter во вторник, 12 апреля.

По словам Ле Пен, она не делает из своих планов на посту главы государства никаких секретов и озвучивает все свои инициативы. Политик подчеркнула, что не рассматривает возможность выхода Франции из ЕС, но в то же время отметила, что желает изменить формат и политику объединения.

«Подавляющее большинство французов больше не хотят Европейского союза в том виде, в каком он существует сегодня», — пояснила кандидат от «Национального объединения», добавив, что в настоящее время ЕС «функционирует абсолютно антидемократическим образом».

Ранее в ходе предвыборной кампании Ле Пен обвинила ЕС в разжигании конфликта вокруг Украины. Она отмечала, что Евросоюз пытается посягнуть на сферу влияния России, и призывала Францию действовать как уравновешивающая в мире сила. Также политик обещала в случае ее избрания на пост президента вывести Францию из НАТО.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. После подсчета 97 процентов голосов действующий глава государства Эммануэль Макрон набирал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан.

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Варвара Кошечкина
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