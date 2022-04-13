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Десятки человек погибли из-за тропического шторма на Филиппинах

Тропический шторм «Меги» на Филиппинах унес жизни 58 человек, пострадали 580 тысяч

Фото: As You Wish Photography / Reuters

Оползни и наводнения, вызванные тропическим штормом «Меги» на Филиппинах, уже унесли жизни десятков человек. Число погибших достигло 58, суммарно пострадало около 580 тысяч человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на сводки, опубликованные местными властями.

По данным агентства, большая часть смертей приходится на провинцию Лейте, там же 27 человек числятся пропавшими без вести.

Сумма ущерба от последствий шторма составила примерно 13,5 тысячи долларов для гражданского имущества и 990 тысяч долларов для сельского хозяйства региона. Зафиксировано 453 наводнения и 43 оползня, повреждены 179 дорог и семь мостов. В 69 городах также зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех не работает водопровод.

Тропический шторм «Меги» обрушился на восточную часть Филиппин 10 апреля, максимальная скорость ветра составляла в среднем 21 метр в секунду с порывами до 29 метров в секунду.

Ранее в американском штате Кентукки не менее 70 человек погибли из-за торнадо. Губернатор Энди Бешир назвал это бедствие самым разрушительным торнадо в истории штата. Всего в Кентукки прошли четыре торнадо, из-за них разрушения зафиксированы в 15 округах. Торнадо разрушило свечной завод в штате, предприятие Amazon в Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.

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Дмитрий Сотак
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