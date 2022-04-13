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Путин поручил модернизировать северные военные городки

Путин поручил до 2024 года провести модернизацию военных городков Мурманской области

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил до 2024 провести комплексную модернизацию военных городков Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение президент сделал на совещании по развитию российской Арктической зоны. Модернизация подразумевает улучшение жилищных условий военных, проживающих на территории закрытых военных городков, а также создание там социальной инфраструктуры.

В первую очередь мера коснется поселений, в которых проживают венные, проходящие службу на Северном флоте.

Ранее президент заявил, что строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году. Этот инфраструктурный мегапроект представляет из себя железную дорогу, которая должна будет связать западную и восточную Ямало-Ненецкого автономного округа. По маршруту длиной 707 километров ежегодно смогут перемещаться 23,9 миллиона тонн грузов.

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Роман Кирьянов
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