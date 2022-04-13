Путин высказался о реализации мегапроекта

Путин заявил, что строительство объектов СШХ должно начаться в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году должно начаться строительство в рамках железнодорожного инфраструктурного мегапроекта — Северного широтного хода (СШХ). Об этом сообщает ТАСС.

«Активная стройка железнодорожных объектов Северного широтного хода должна начаться уже в 2022 году», — высказался президент.

Дорогу должны построить в Ямало-Ненецком автономном округе, она свяжет его западную и восточную части. Протяженность маршрута составляет 707 километров, ежегодно он сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов.

В марте 2022 года сообщалось, что правительство России приняло решение отложить реализацию строительства СШХ из-за экономической ситуации. На проект требовалось 300 миллиардов рублей. При этом власти не захотели полностью отказываться от реализации.