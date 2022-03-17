В России решили отложить реализацию мегапроекта

«Ъ» узнал о решении правительства России приостановить проект железной дороги на Ямале

Правительство России приняло решение отложить реализацию железнодорожного инфраструктурного мегапроекта — Северного широтного хода (СШХ). Строительство маршрута должно было дать импульс для освоения богатств Арктики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На проект требовалось 300 миллиардов рублей, однако из-за экономической ситуации его решили приостановить. Уже выделенные на реализацию 50 миллиардов рублей предложили направить на приоритетные проекты развития инфраструктуры.

Власти не планируют полностью отказываться от строительства маршрута — участники проекта будут проектировать остальные участки и проходить экспертизу. Минтрансу поручили проанализировать грузопотоки и перераспределить их, основываясь на внешнеэкономической ситуации.

Строительство дороги велось в Ямало-Ненецком автономном округе, она должна была связать его западную и восточную части. Протяженность маршрута составляет 707 километров, ежегодно он сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости запуска «Северного широтного хода». Строительство маршрута планировалось осуществить с 2018 по 2022 год.