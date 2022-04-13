Дочь отомстила матери за попытку перещеголять невесту брата на свадьбе

The Sun: девушка облила вином подвенечное платье «токсичной» матери на свадьбе брата

Дочь отомстила «токсичной» матери за попытку перещеголять невесту брата на свадьбе. На историю, размещенную на портале Reddit, обратило внимание издание The Sun.

Автор поста рассказала, что ее мать, «будучи ядовитым демоном», внезапно явилась на свадьбу сына в пышном белом подвенечном платье и привлекла к себе внимание всех гостей. Девушка отметила, что сразу поняла намерение родительницы испортить праздник, поэтому решила нарушить ее планы. «За обедом нам подали бокалы с красным вином, и я попросила, чтобы мой был наполнен до краев. Я подошла к тому месту, где сидела мама, и "споткнулась", облив ее белое платье», — пояснила сестра жениха.

После этого женщине пришлось отправиться домой, чтобы сменить испачканное платье на наряд, который изначально приобрел для нее сын. В общей сложности дорога заняла четыре часа и торжество прошло без скандала, заявила пользовательница Reddit. «Только что я получила от моей невестки бутылку красного вина с открыткой, на которой было написано: "Наслаждайся лучшей бутылкой вина, которую я смогла найти, за лучший свадебный подарок, который ты нам преподнесла"», — добавила девушка.

В феврале сообщалось о том, как сестра жениха явилась на церемонию бракосочетания в старом свадебном платье и разозлила невесту. Автор публикации на Reddit рассказала, что у нее не было времени приобрести наряд для торжества брата, поскольку она много работала. По этой причине родственница решила надеть на праздник подвенечное платье белого цвета, купленное ею для собственной свадьбы, которую впоследствии пришлось отменить.