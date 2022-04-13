Lavazza объявила о прекращении работы в России

Итальянский производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России из-за форс-мажора

Итальянский производитель кофе Lavazza объявил, что временно прекращает всю работу в России, сообщается на сайте компании.

В связи с «форс-мажором» и невозможностью поставок компания также приостанавливает дистрибуцию своей продукции на Украине. В релизе, посвященном презентации результатов за минувший год, отмечается, что ситуация на Украине «оказывает эффект по нескольким фронтам».

«Помимо международных санкций и снижения стоимости рубля, основное влияние связано с сырьем, основными производителями и экспортерами которых являются Россия и Украина. Речь идет о газе, нефти и металле», — говорится в сообщении. Из-за роста стоимости сырья и логистики компанию ожидает непростой год, отметили в Lavazza.

Lavazza стала очередной в списке компаний, в том или ином виде заморозивших работу в России или приостановивших поставки. Как заявил 13 апреля первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, большинство иностранных компаний не желают уходить с российского рынка. По его словам, многие фирмы поставили свою работу на паузу, но продолжают платить зарплаты сотрудникам, а что будет дальше, неизвестно.