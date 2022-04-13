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Белоусов заявил о нежелании большинства иностранных компаний уходить из России

Вице-премьер Белоусов: большинство иностранных компаний хотят остаться в России

Фото: персс-служба Совета Федерации

Большинство иностранных компаний не желают уходить с российского рынка. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости

«Подавляющее большинство иностранных компаний — я с многими из них встречался с руководителями здесь -— они сейчас хотят остаться», — прокомментировал он, но не уточнил, о каких именно компаниях идет речь. Белоусов указал, что многие фирмы поставили свою работу на паузу, но продолжают платить зарплаты сотрудникам. «Что будет дальше, мы не знаем. Мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции — без продукции», — констатировал вице-премьер.

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Ранее в апреле в Госдуму был внесен законопроект о судьбе уходящих с российского рынка компаний. Как следует из пояснительной записки, механизм назначения внешнего руководства, предлагаемый в документе, должен служить целям «защиты национальных интересов Российской Федерации, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества».

Как говорил депутат Госдумы Анатолий Выборный, закон коснется тех компаний, чья деятельность необходима для стабильности государства, экономики и финансовой системы. «Цель не позаботиться о том, чтобы все компании с иностранным участием, сохранить на нашем рынке. Мы прекрасно понимаем, что это невозможно и не нужно. Те компании, которые хотят уйти с рынка, пусть выходят. Часть этого рынка займут наши предприниматели и компании, часть — компании из дружественных нам стран. Но самое главное — речь идет о том, чтобы ввести понятые и четкие правила игры», — пояснил он.

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Платон Щукин
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