«Единая Россия» внесла законопроект о судьбе уходящих компаний

Депутаты ЕР внесли в Госдуму законопроект об управлении имуществом ушедших компаний

В Госдуму внесен законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», который должен регулировать судьбу иностранных компаний, уходящих из России. На рассмотрение проект предложили депутаты от «Единой России», следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки, механизм назначения внешнего руководства, предлагаемый в законопроекте, должен служить целям «защиты национальных интересов Российской Федерации, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества».

Чтобы в компании была назначена внешняя администрация, она должна соответствовать ряду критериев. Доля иностранных лиц в ней должна составлять более 25 процентов. Кроме того, она должна иметь существенное значение для российской экономики: производить товары первой необходимости, иметь доминирующее положение на рынке, быть единственным производителем определенной категории продукции, иметь статус градообразующей и так далее.

Вопрос о назначении внешней администрации будет рассматривать Арбитражный суд города Москвы. Инициировать его может одно из федеральных министерств или руководитель региона, где работает компания. Соответствующее предложение рассматривается межведомственной комиссией при Минэкономразвития России.

О завершении разработки законопроекта ранее 12 апреля узнал «Коммерсантъ». Дискуссия по поводу судьбы уходящих компаний возникла на фоне массовых заявлений зарубежных предприятий о том, что после начала военной операции на Украине они отказываются продолжать бизнес в России. Сначала инициативы были более радикальными, однако после внутренних консультаций появился новый текст законопроекта.