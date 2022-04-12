В России определились с решением по национализации уходящих компаний

В России завершили разработку законопроекта «О внешней администрации» об уходящем бизнесе

В России завершили разработку законопроекта «О внешней администрации», который должен стать решением проблемы уходящих из страны компаний, пишет «Коммерсантъ».

Дискуссия по поводу их судьбы возникла на фоне массовых заявлений зарубежных предприятий о том, что они отказываются продолжать бизнес в России после начала военной операции на Украине. Наиболее радикальной была инициатива «Единой России» с внесенным законопроектом о национализации. После внутренних консультаций появился новый текст законопроекта, который партия должна внести в парламент.

Итоговая версия снимает почти все опасения бизнеса, которые высказывались с начала марта. Для введения внешнего управления компания должна соответствовать целому ряду условий: 25 процентов должно контролировать лицо из «недружественного» государства (не включая офшоры с российскими собственниками), предприятие должно обладать крупной долей на российском рынке, в целом иметь «существенное значение» для обеспечения стабильности экономики.

В документе содержится множество оговорок и тщательно описанных механизмов: цель идеи — иметь возможность вводить внешнее управление только в случае критической необходимости и «защиты национальных интересов», причем только в конкретных ситуациях и с минимизацией судебных исков.

Решение о внешнем управлении будет приниматься межведомственной комиссией (МВК) при Минэкономразвития, причем обратиться туда должны министерства или руководители регионов. Региональные суды вводить внешнее управление не смогут: иск может подать только Федеральная налоговая служба и только в арбитражный суд Москвы. Суд одновременно может блокировать активы компании с целью недопущения их вывода.

Работать внешняя администрация сможет двумя способами: в первом случае ей передадут в доверительное управление пакет акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев), после чего компания, российское юридическое лицо, управляется в рамках обычного корпоративного права, однако крупные сделки одобряются МВК. Второй вариант таков: внешняя администрация в такие же сроки несет обязанности гендиректора внешне управляемой компании. У собственников (с более чем половиной акций) есть возможность обратиться в МВК, чтобы возобновить деятельность или продать свою долю. Только второй сценарий предусматривает ликвидацию компании или ее банкротство.

Газета «Известия» еще 11 апреля утверждала, что власти России решили повременить с принятием законопроекта, который предполагает внешнее управление в иностранных компаниях, уходящих из страны. Источник издания объяснил, что сейчас не время обострять ситуацию, вынимая «главный козырь»: пока у зарубежных предприятий есть желание выполнять обязательства перед работниками, столь серьезный механизм можно отложить.