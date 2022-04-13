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Россиянам назвали признаки глютенового лица и призвали его обладателей лечиться

Косметолог Парамонов: непереносимость глютена повышает риск рака и патологий беременности

Фото: Shutterstock

Косметолог Алексей Парамонов рассказал россиянам, как проявляется на коже непереносимость глютена, и назвал пять опасных болезней, вызываемых ею. Его слова приводит Пятый канал.

Среди признаков непереносимости глютена специалист назвал одутловатость лица, красные опухшие щеки, прыщи и мелкие высыпания в зоне подбородка, пигментные пятна. Парамонов напомнил, что это заболевание негативно сказывается на работе других органов, в том числе вызывает развитие патологий тонкого кишечника.

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Также косметолог заявил, что непереносимость глютена опасна тем, что существенно повышает риск развития рака и патологий беременности. В сложных случаях, по его словам, она может спровоцировать ломкость костей и бесплодие. При этом поставить точный диагноз самостоятельно сложно — его можно поставить только по результатам анализов кала и биопсии кишечника. Однако при обнаружении симптомов так называемого глютенового лица его обладателю обязательно нужно обратиться к врачу и лечиться. В заключение Парамонов призвал пройти обследование не только пациента, но и его родственников, так как это заболевание генетическое.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет. Специалисты ведомства посоветовали пожилым людям существенно снизить общую калорийность пищи, а также сократить потребление соли и сахара.

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Наталья Обрядина
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