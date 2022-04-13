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В Перми заметили редкие облака-мамматусы

Жители Перми сфотографировали редкие облака-мамматусы

Фото: Родион Балков / Вести.Пермь

Жителю Перми удалось сфотографировать редкое природное явление — облака мамматусы, или вымеобразные облака. Об этом сообщает «Вести-Пермь».

По словам автора снимка, он зафиксировал процесс образования облаков — они появились мгновенно из тучи, а затем смешались с ней. Обычно подобное происходит летом и преимущественно в жарких странах.

В начале апреля жительница Курил сняла на видео гигантские линзовидные облака, нависшие над городом. Линзовидные облака часто показываются в небе над Курильском, но в таком количестве островитянка увидела их первый раз.

«Облака стояли весь день, практически не двигались. Опубликовала снимки в соцсетях, а в комментариях ответила женщина, которая раньше жила на Курилах. Сказала, что, значит, весна придет не скоро. Видимо, такая примета есть», — рассказала местная жительница.

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Варвара Кошечкина
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