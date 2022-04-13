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Сотрудника российской колонии приговорили к 10 годам за коррупцию

В Лабытнанги суд дал 10 лет экс-главе оперотдела ИК за взятки от заключенных и хищения

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Лабытнанги суд вынес приговор бывшему начальнику оперативного отдела исправительного учреждения управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Подсудимый был признан виновным в получении взятки, хищении чужого имущества путем обмана и превышении полномочий. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3,75 миллиона рублей. Его также лишили права занимать должности на госслужбе. С осужденного в доход государства будет взыскано 370 тысяч рублей, полученные им в качестве взятки.

Суд установил, что с 2017 года по 2018-й сотрудник ИК получил от двух заключенных незаконное вознаграждение на общую сумму 875 тысяч рублей за возможность пользоваться телефоном и послабления в условиях содержания в колонии.

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Любовь Ширижик
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