Balenciaga представила «грязные» брюки за 85 тысяч рублей

Бренд Balenciaga представил брюки и тренч с пятнами краски за десятки тысяч рублей

Люксовый бренд Balenciaga представил «грязную» одежду за десятки тысяч рублей. Соответствующие товары из новой весенне-летней коллекции 2022 года появились на сайте компании.

Речь идет о мужских тренче цвета хаки и черном спортивном костюме, на которые нанесены разноцветные мазки, имитирующие пятна краски. Известно, что стоимость верхней одежды составляет 2490 фунтов стерлингов (265 тысяч рублей), а худи и брюк — 800 фунтов стерлингов (85 тысяч рублей).

Помимо этого, в ассортименте марки появились ботинки с аналогичным принтом. Цена обуви на сайте ретейлера равна 825 фунтам стерлингов (88 тысяч рублей). «Balenciaga известна тем, что часто добавляет промышленный штрих к традиционным предметам гардероба», — гласит описание продукции бренда.

В феврале марка Balenciaga также выпустила сумку в виде пакета за десятки тысяч рублей. Известно, что шопер на заклепке белого цвета с принтом в виде синих полос стоит 85,7 тысячи рублей. Изделие, которое выполнено из телячьей кожи, было произведено в Италии.

