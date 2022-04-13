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В Сочи появятся новые особо охраняемые природные зоны

В Сочи в 2022 году появятся пять новых особо охраняемых природных зон

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Сочи в 2022 году появятся пять новых особо охраняемых природных зон местного значения. Об этом сообщает «Вести Сочи».

В текущем году такой статус уже получили три сквера в Центральном и Хостинском районах города. Отмечается, что ученые Субтропического научного центра Российской академии наук (РАН) провели эксперимент, в ходе которого выяснили наиболее оптимальные средства борьбы с пальмовыми вредителями.

Так, деревья, которые еще возможно спасти, необходимо обрабатывать специальными препаратами шесть раз в год. Погибшие пальмы должны утилизироваться путем переработки в щепу или сжиганием

Ранее в апреле на востоке Крыма открылись два природных заповедника: Казантипский и Опукский. С 1 января заказники находились на трехмесячных «каникулах», используемых для рекреационного восстановления перед новым туристическим сезоном.

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Мария Гейн
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