Стало известно о покупке Сербией ЗРК FK-3 для защиты страны

Президент Сербии Вучич подтвердил покупку ЗРК FK-3, объяснив необходимостью защиты страны

Сербия приобрела у Китая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) FK-3 для защиты страны. Об этом стало известно из беседы президента Сербии Александра Вучича с изданием «Информер», передает ТАСС.

Сербский лидер подтвердил покупку ЗРК и прокомментировал в беседе с изданием «откровенно враждебные» заявления премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Черногории Мило Джукановича. По его словам, они использовали «совершенно обычную», транспарентную и легальную покупку китайской системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы назвать Сербию союзником России и Китая, который угрожает миру в регионе.

«Мы полностью окружены территориями НАТО, и как мы им угрожаем защитным оружием — они сами не могут сказать. <...> Мы горды фактом, что хотим сами защищать свою страну, а не чтобы вместо нас это делало НАТО от нашего имени», — заявил Вучич.

Также президент напомнил, что в цирке встречаются разные животные, кроме волка-одиночки, и, если выбирать, Сербия скорее готова принять роль этого животного, чем «бесстыжих гиен или навозных мух, летающих вокруг этих гиен». Вучич посоветовал Курти и Джукановичу оставить Сербию в покое и решить актуальные проблемы с криминалом и бедственным положением экономики в своих регионах.

Ранее китайские СМИ сообщали, что шесть военно-транспортных самолетов доставили в Сербию неизвестный груз. Предполагалось, что на их борту могли находится ЗРК HQ-22 («Хунци-22»), экспортное обозначение — FK-3, о договоре на поставку которых стало известно в августе 2020 года.

9 апреля стало известно, что Сербия получит право приобрести вне очереди у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Как сообщил президент Сербии, страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.