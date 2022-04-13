Папа Римский описал ситуацию в мире и процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск процитировал «Братьев Карамазовых» в рассуждениях о настоящем мире

Папа Римский Франциск, рассуждая о настоящем мире, процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Об этом сообщает ТАСС.

Понтифик описал современную ситуацию притчей о Великом инквизиторе из книги. Он рассказал, что мир стоит в такой же ловушке как и в этом романе — «соблазн фальшивого мира, опирающегося на власть, который ведет к ненависти и предательству Бога».

«Мир, который Иисус нам дает на Пасху, это не следствие стратегий, которые осуществляются путем применения силы, завоеваний и разных форм давления. Такой мир — это только перерыв между войнами. Инквизитор хочет, чтобы Иисус "сказал что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное, но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста"», — процитировал роман Франциск.

Ранее Папа призвал к пасхальному перемирию на Украине. «Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа», — заявил понтифик во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.