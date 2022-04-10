Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

Папа Римский Франциск призвал встретить Пасху с миром на Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье, 10 апреля, призвал к пасхальному перемирию на Украине. Об этом пишет агентство ANSA.

«Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа», — заявил понтифик во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее в апреле текущего года папа Римский Франциск подтвердил свою готовность поехать на Украину. Он отметил, что не уверен, будет ли это возможно осуществить. «Кто-то спрашивал меня, и не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли приглашение на Украину, и я сказал, что оно на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — пояснил он.