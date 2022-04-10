Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

Папа Римский Франциск призвал встретить Пасху с миром на Украине

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск в воскресенье, 10 апреля, призвал к пасхальному перемирию на Украине. Об этом пишет агентство ANSA.

«Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа», — заявил понтифик во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее в апреле текущего года папа Римский Франциск подтвердил свою готовность поехать на Украину. Он отметил, что не уверен, будет ли это возможно осуществить. «Кто-то спрашивал меня, и не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли приглашение на Украину, и я сказал, что оно на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде
В российском регионе девять человек провалились под лед
Глава СКР поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко
Гинцбург сообщил о планах опробовать назальную вакцину от COVID-19 на детях
Стало известно о переговорах Словакии и Украины о поставках оружия
Россия расплатится по госдолгу в валюте
В Чехии задумались о создании базы ВС США из-за ситуации на Украине
Большунов выиграл 70-километровый марафон на чемпионате России
Иран назвал условия для возобновления ядерной сделки
Полиция начала расследование в отношении разбившего телефон фаната Роналду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.