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В России увидели «гигантскую проблему» с поставками лития

Минпромторг указал на гигантскую проблему с поставками лития в Россию

Фото: Pixabay

Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевого сырья. На это указал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, передает ТАСС.

Сейчас поставки карбоната лития идут только из Боливии и Китая, при этом последний сам испытывает его острую нехватку. «По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке из Боливии, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде», — предупредил он, пояснив, что в России добыча этого металла отсутствует.

В этом случае страна не сможет обеспечить свои потребности в литий-ионных аккумуляторных батареях, отметил чиновник.

20 марта сообщалось, что Австралия запретила поставлять в Россию глинозем, алюминиевые руды и бокситы. Глава австралийского МИД Марис Пейн пояснила, что такой шаг ограничит возможности российских предприятий, производящих алюминий — важнейший экспортный продукт России. Также, утверждает глава дипведомства, под удар попали российские оборонная, автомобилестроительная, аэрокосмическая, машиностроительная и строительная отрасли.

Пейн уточнила, что почти 20 процентов потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет поставок австралийского экспорта.

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Марина Совина
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